В регионе начинается "охота" на пьяных водителей

На дорогах Владимирской области стартует операция «Бахус». По данным ГИБДД, с начала года с участием нетрезвых водителей произошло около 140 ДТП, в которых 20 человек погибли и более 200 получили травмы.

В ходе операции во всех районах области пройдут рейдовые мероприятия по массовой проверке автомобилистов на состояние опьянения. Проверят и состояние водителей общественного транспорта. Напомним, водителей в состоянии алкогольного опьянения ждет наказание в виде крупного штрафа и лишения прав на срок от полутора до двух лет. За повторное управление автомобилем в нетрезвом виде предусмотрена уголовная ответственность. Максимальная санкция - два года лишения свободы и лишение прав на три года. Операция продлится до 20 августа.

Автор: Владимирская служба новостей