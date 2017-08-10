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Новости
10.08.2017 13:30

В регионе начинается "охота" на пьяных водителей
На дорогах Владимирской области стартует операция «Бахус». По данным ГИБДД, с начала года с участием нетрезвых водителей произошло около 140 ДТП, в которых 20 человек погибли и более 200 получили травмы.
В ходе операции во всех районах области пройдут рейдовые мероприятия по массовой проверке автомобилистов на состояние опьянения. Проверят и состояние водителей общественного транспорта. Напомним, водителей в состоянии алкогольного опьянения  ждет наказание в виде  крупного штрафа и лишения прав на срок от полутора до двух  лет. За повторное управление автомобилем в нетрезвом виде предусмотрена уголовная ответственность. Максимальная санкция - два года лишения свободы и лишение прав на три года. Операция продлится до 20 августа.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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