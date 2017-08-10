В 33 регионе в ДТП пострадали трое детей

Накануне в 33 регионе в ДТП пострадали трое детей. Первая авария произошла на улице Юбилейная Владимира. Иномарка сбила 8-летнего мальчика, который перебегал дорогу в неустановленном месте, без сопровождения взрослых. У ребенка — сотрясение головного мозга. Ему назначено амбулаторное лечение.

А в Юрьев-Польском районе 14-летний подросток на мопеде совершил наезд на двух пешеходов, 14 и 15 лет, которые шли по краю проезжей части. Один из пострадавших был госпитализирован.

Автор: Владимирская служба новостей