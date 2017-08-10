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Новости
10.08.2017 12:04

В Собинском районе задержан водитель с поддельными правами
В Собинском районе задержан водитель, который ездил по поддельным правам. В ходе проверки было установлено, что ранее мужчина был лишён права управления транспортным средством за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Но ездить на машине он не перестал. И для этого приобрел поддельное водительское удостоверение. 
В отношении задержанного был составлен протокол. Решением суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.
Кроме того, в отношении водителя возбуждено уголовное дело за использование заведомо подложного документа. Максимальной санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде ареста на срок до шести месяцев. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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