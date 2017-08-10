6+

Рубрики
Фотоальбом
День семьи, любви и верности в Муроме
Голосование
Довольны ли Вы своей работой?
1. Да
2. Нет, планирую менять
3. Мне все равно
4. Я не работаю
5. Я бизнесмен
архив опросов

Яндекс.Метрика

Новости
10.08.2017 12:03

В Ковровском районе перед судом предстанут воры аккумуляторов
В Ковровском районе перед судом предстанут воры аккумуляторов. По данным регионального Управления МВД, 4 августа мужчина, находясь недалеко от автомойки, похитил с припаркованного автомобиля «ВАЗ-21061» аккумулятор. Ущерб составил 2 700 рублей. 
Еще одно уголовное дело возбуждено в отношении двух молодых людей, 19 и 21 года. Они тоже похитили аккумулятор стоимостью 2 000 рублей. 
Поймать преступников удалось почти сразу. Похищенное имущество возвращено владельцам. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
« назад

© 2002-2017 сетевое издание "Владимирская служба новостей".

Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.

© 2011 Создание сайта — Реарт
Разделы сайта
Новости
Спорт