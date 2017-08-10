В Ковровском районе перед судом предстанут воры аккумуляторов

В Ковровском районе перед судом предстанут воры аккумуляторов. По данным регионального Управления МВД, 4 августа мужчина, находясь недалеко от автомойки, похитил с припаркованного автомобиля «ВАЗ-21061» аккумулятор. Ущерб составил 2 700 рублей.

Еще одно уголовное дело возбуждено в отношении двух молодых людей, 19 и 21 года. Они тоже похитили аккумулятор стоимостью 2 000 рублей.

Поймать преступников удалось почти сразу. Похищенное имущество возвращено владельцам.

Автор: Владимирская служба новостей