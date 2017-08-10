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10.08.2017 12:03
В Ковровском районе перед судом предстанут воры аккумуляторов
В Ковровском районе перед судом предстанут воры аккумуляторов. По данным регионального Управления МВД, 4 августа мужчина, находясь недалеко от автомойки, похитил с припаркованного автомобиля «ВАЗ-21061» аккумулятор. Ущерб составил 2 700 рублей.
Еще одно уголовное дело возбуждено в отношении двух молодых людей, 19 и 21 года. Они тоже похитили аккумулятор стоимостью 2 000 рублей.
Поймать преступников удалось почти сразу. Похищенное имущество возвращено владельцам.
Автор: Владимирская служба новостей