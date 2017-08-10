Завершено строительство всех домов в рамках программы переселения 2013-2017

Завершено строительство последних трех домов, построенных в городах Гусь-Хрустальный, Собинка и Ковров в рамках программы переселения граждан из аварийного жилья 2013-2017 гг.

Всего же с момента начала реализации программы в 33 регионе было построено 50 домов. На переселение 3382 человек из 179 аварийных домов, признанных таковыми до января 2012 года, было затрачено 1,73 млрд. рублей.

В программе принимали участие 27 муниципальных образований области: города Владимир, Вязники, Гороховец, Гусь-Хрустальный, Камешково, Киржач, Ковров, Кольчугино, Костерево, Лакинск, Меленки, Покров, Собинка, Струнино, Судогда, Суздаль, Муром, поселок Великодворский, Городищи, Мстера, Красная Горбатка, сельские поселения Асерховское (Собинского района), Брызгаловское (Камешковского района), Денисовское (Гороховецкого района), Клязьминское, Малыгинское (Ковровского района) и Красносельское (Юрьев-Польского района).

Тем временем в регионе разработана адресная программа по переселению граждан на 2018 – 2022 годы. В нее входят 389 домов, в которых проживает 8 тыс. человек. На их расселение необходимо 4,5 млрд. рублей. В настоящее время Минстрой РФ определяет порядок и источники финансирования продолжения реализации программы.

Автор: Владимирская служба новостей