Из-за пьяного водителя погиб пассажир

Из-за пьяного водителя погиб пассажир. ДТП произошло 8 августа в Вязниках. Лихач на «Mitsubishi Lancer» не справился с управлением и на большой скорости врезался в дерево. В результате ДТП погиб 37-летний пассажир, который был на заднем сидении автомобиля. Другой пассажир, сидевший впереди, госпитализирован. Врачи диагностировали у него сотрясение головного мозга, черепно-мозговую травму, открытый перелом правого предплечья. А вот у самого водитель только небольшие ушибы и ссадины.

Автор: Владимирская служба новостей