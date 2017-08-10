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Новости
10.08.2017 09:45

Из-за пьяного водителя погиб пассажир
Из-за пьяного водителя погиб пассажир. ДТП произошло 8 августа в Вязниках. Лихач на «Mitsubishi Lancer» не справился с управлением и на большой скорости врезался в дерево. В результате ДТП погиб 37-летний пассажир, который был на заднем сидении автомобиля. Другой пассажир, сидевший впереди, госпитализирован. Врачи диагностировали у него сотрясение головного мозга, черепно-мозговую травму, открытый перелом правого предплечья. А вот у самого водитель только небольшие ушибы и ссадины. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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