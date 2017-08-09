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Новости
09.08.2017 16:54

Вязниковскому дому-интернату присвоено имя Елизаветы Глинки
Вязниковскому дому-интернату для престарелых и инвалидов присвоено имя трагически погибшей в авиакатастрофе известной правозащитницы Елизаветы Глинки. Соответствующее постановление подписала губернатор области Светлана Орлова. Инициатива также принадлежала главе региона. 
Новый интернат - уже пятый в регионе, создаваемый в рамках проекта «Старшее поколение» партии «Единая Россия» - откроется нынешней осенью. Торжественная церемония намечена на конец сентября. В современном здании на 80 мест будет предусмотрено всё для комфорта проживающих. А его спортзалом, библиотекой и зоной для организации досуга смогут пользоваться и местные жители - в том числе дети, люди с ограниченными возможностями здоровья и представители старшего поколения. 
Кроме того, в интернате будет открыта комната памяти Елизаветы Глинки, также известной как Доктор Лиза. Исполнительный директор и основатель Международной общественной организации «Справедливая помощь», член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Елизавета занималась развитием паллиативной медицины в России и на Украине. Она трагически погибла утром 25 декабря при крушении самолёта, который направлялся в Сирию с благотворительной миссией.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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