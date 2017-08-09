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Новости
09.08.2017 15:00

В Центральном парке Владимира установят 5 каруселей
В Центральном парке Владимира установят 5 каруселей, сообщает газета «Призыв». На эти цели планируется потратить порядка 12 миллионов рублей. Первая карусель – это бассейн с лодками в виде лебедей. В каждой есть кнопки «Пуск» и «Стоп», а также руль, с помощью которых можно управлять лодкой. Вторая карусель – экстремальная, называется «Летающая скамья». Одновременно на ней могут поместиться 6 человек. Третья конструкция – парковые качели на 10 мест. Каждая сделана в виде корабля, которая раскачивается вверх-вниз и волнообразно. Под номером четыре выступает миниджет. Аттракцион сможет поднять детей на высоту 2,5 метра. И на пятом месте - цепочная карусель на 8 посадочных мест. На цепи повесят корзинки-сидушки, которые смогут крутиться в разные стороны.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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