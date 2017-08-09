На бюджет в ВлГУ поступили 1482 человека

В ВлГУ подвели итоги приемной кампании. В этом году на очную бюджетную форму обучения на программы бакалавриата и специалитета зачислено 1482 человека.

Наибольший средний балл ЕГЭ показали абитуриенты, поступившие на направления «Журналистика» и «Лингвистика». Также высокий средний балл отмечен среди тех, кто выбрал направление «Юриспруденция».

В Педагогическом институте лучшие знания по ЕГЭ показали студенты, которые будут обучаться по программам подготовки «Английский язык. Французский язык» «Русский язык. Литература» и «Немецкий язык. Английский язык».

Успешно прошел набор в Институте туризма и предпринимательства. Лучшие результаты по ЕГЭ оказались среди абитуриентов направлений «Торговое дело» и «Гостиничное дело».

Среди технических специальностей самый высокий средний балл ЕГЭ у будущих архитекторов.

Следующее заседание приемной комиссии по зачислению абитуриентов состоится 11 августа.

Автор: Владимирская служба новостей