Владимир расчистят от незаконной рекламы

В ближайшее время в городе Владимир начнется демонтаж незаконно установленных рекламных конструкций. В списке — 49 баннеров. От стихийных растяжек избавят фасады зданий на улицах Большая Московская, Верхняя и Нижняя Дуброва, Растопчина, Мира, Добросельская, Северная и на проспекте Ленина.

Те предприниматели, кто не успели самостоятельно снять рекламу, обратно получить вывески смогут в течение месяца, но перед этим они должны будут заплатить за демонтаж и хранение рекламной конструкции.

Автор: Владимирская служба новостей