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09.08.2017 12:05
Владимир расчистят от незаконной рекламы
В ближайшее время в городе Владимир начнется демонтаж незаконно установленных рекламных конструкций. В списке — 49 баннеров. От стихийных растяжек избавят фасады зданий на улицах Большая Московская, Верхняя и Нижняя Дуброва, Растопчина, Мира, Добросельская, Северная и на проспекте Ленина.
Те предприниматели, кто не успели самостоятельно снять рекламу, обратно получить вывески смогут в течение месяца, но перед этим они должны будут заплатить за демонтаж и хранение рекламной конструкции.
Автор: Владимирская служба новостей