Владимирские строители отметят свой профессиональный праздник

Торжественное мероприятие, посвященное Дню строителя, пройдет сегодня во Владимире. В нём примут участие руководители и представители областной администрации, Законодательного собрания, администраций муниципальных образований области, строительных компаний и архитектурного сообщества, Торгово-промышленной палаты, финансово-кредитных учреждений, а также ветераны строительной отрасли.

В программе – подведение итогов полугодия, чествование работников строительной отрасли, праздничный концерт.

Автор: Владимирская служба новостей