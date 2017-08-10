Во Владимире обсудят дорожную безопасность

Сегодня в администрации Владимирской области состоится заседание комиссии по безопасности дорожного движения. В повестке дня - вопросы об исполнении постановления комиссии по безопасности дорожного движения от 27 апреля 2017 года, о состоянии аварийности на автодорогах области по итогам 7 месяцев текущего года, о принимаемых мерах по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, о состоянии аварийности на пассажирском автомобильном транспорте.

Автор: Владимирская служба новостей