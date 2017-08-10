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Новости
10.08.2017 08:00

Во Владимире обсудят дорожную безопасность
Сегодня в администрации Владимирской области состоится заседание комиссии по безопасности дорожного движения. В повестке дня - вопросы об исполнении постановления комиссии по безопасности дорожного движения от 27 апреля 2017 года, о состоянии аварийности на автодорогах области по итогам 7 месяцев текущего года, о принимаемых мерах по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, о состоянии аварийности на пассажирском автомобильном транспорте.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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