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Новости
09.08.2017 11:53

Жилищные свидетельства предоставлены 52 многодетным семьям региона
По инициативе губернатора во Владимирской области разработана и реализуется программа «Обеспечение жильём многодетных семей». В 2017 году жилищные свидетельства на сумму около 45 млн. рублей предоставлены 52 многодетным семьям из 16 муниципальных образований. Эти семьи получили бесплатный земельный участок и субсидию на строительство жилого дома. Об этом сообщил директор департамента строительства и архитектуры Сергей Коробкин. Также на постоянно контроле главы региона находятся вопросы обеспечения жильём льготных категорий граждан – молодых семей, ветеранов Великой Отечественной войны, отдельных категорий граждан, установленных федеральным и областным законодательством.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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