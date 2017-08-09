Жилищные свидетельства предоставлены 52 многодетным семьям региона

По инициативе губернатора во Владимирской области разработана и реализуется программа «Обеспечение жильём многодетных семей». В 2017 году жилищные свидетельства на сумму около 45 млн. рублей предоставлены 52 многодетным семьям из 16 муниципальных образований. Эти семьи получили бесплатный земельный участок и субсидию на строительство жилого дома. Об этом сообщил директор департамента строительства и архитектуры Сергей Коробкин. Также на постоянно контроле главы региона находятся вопросы обеспечения жильём льготных категорий граждан – молодых семей, ветеранов Великой Отечественной войны, отдельных категорий граждан, установленных федеральным и областным законодательством.

Автор: Владимирская служба новостей