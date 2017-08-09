С 1 января 2018 года сведения о лицах, уволенных с государственной службы в связи с утратой доверия за совершение коррупционных правонарушений, будут заноситься в специальный реестр, который подлежит размещению в государственной информационной системе в сети Интернет. Соответствующие изменения внесены в российское законодательство.
Как сообщили в управлении по вопросам противодействия коррупции областной администрации, по данным прокуратуры Владимирской области в первом полугодии 2017 года на территории 33-го региона за совершение коррупционных преступлений по 60 уголовным делам было осуждено 62 лица. Среди них - федеральный судья, адвокаты, сотрудники правоохранительных ведомств, должностные лица органов местного самоуправления.
Отмечается, что в ходе проведённой прокуратурой в первом полугодии проверки в областной администрации нарушений антикоррупционного законодательства на государственной гражданской службе не выявлено.
Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.