Ряд социально значимых объектов готовится к сдаче в эксплуатацию

Ряд социально значимых объектов Владимирской области готовится к сдаче в эксплуатацию. В текущем году на эти цели направлено свыше 2 млрд. рублей. Об этом рассказал директор департамента строительства и архитектуры Сергей Коробкин. Среди строящихся объектов – новая школа в посёлке Великодворский Гусь-Хрустального района, школа на 1200 мест во Владимире, школы в Кольчугино и в Собинке, крытый каток с искусственным льдом в Александрове, а также стадион «Спартак» в Суздале. Также в 2017 году завершится реконструкция дома-интерната в Вязниках, школы в городе Петушки, комплекса «Патриаршие сады» во Владимире. Меньше месяца остаётся до завершения строительных работ в индустриальном парке моногорода Камешково. Кроме того, на данный момент в 9 муниципальных образованиях области ведётся строительство 16 газопроводов, 2 водопроводов, 7 ФАПов, а также строится Дом культуры в посёлке Павловское Ковровского района.

Автор: Владимирская служба новостей