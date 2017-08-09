Треть владимирцев ищут хорошего работодателя, а не вакансию

Сайт Зарплата.ру выяснил, как владимирцы относятся к поиску работы и что для них важнее всего. Опрос показал, что почти половина горожан ищут работу, несмотря на то, что трудоустроены в данный момент. 6% не работают и работу не ищут.

Кроме того, более половины респондентов при поиске работы обращают внимание на престиж компании и на вакансию. Треть, 35%, выбирают прежде всего работодателя с хорошей репутацией. Для остальных главное работать по специальности, а где, не так важно.

При этом 36% владимирцев относятся к процессу поиска работы как к обязанности и возможности решить свои проблемы. Для 27% опрошенных поиски работы связаны с саморазвитием и обучением чему-то новому. 13% убеждены, что собеседования помогают заводить новые знакомства и устанавливать связи, а 5% воспринимают поиск работы как увлекательную игру.

Большинство владимирцев (51%) рассказали – они являются специалистами с распространенными навыками. Каждый седьмой опрошенный является руководителем среднего или высшего звена. А вот специалистов с редкими, уникальными знаниями или умениями на рынке труда значительно меньше – всего 14%. Остальные затруднились себя охарактеризовать.

Автор: Владимирская служба новостей