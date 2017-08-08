Во Владимирской области установлено 13 очагов АЧС

На сегодняшний день на территории Владимирской области установлено 13 очагов африканской чумы свиней - в Гороховецком, Гусь-Хрустальном, Петушинском, Собинском, Кольчугинском, Киржачском, Суздальском и Судогодском районах.

В этом году болезнь в большей мере поражает домашних свиней. Тем не менее, в регионе ведётся серьёзная работа по уничтожению диких кабанов. Поголовье этих животных уже сокращено на 87 процентов, сейчас в области осталось порядка ста кабанов. Их популяцию продолжают сокращать. Каждое животное проверяется на наличие заболевания, биоотходы сжигаются.

Людям предлагают добровольно уничтожать не пораженное африканской чумой свиней поголовье, пока есть возможность использовать его. Параллельно владельцам личных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйств рекомендуется альтернатива свиноводству – разведение домашней птицы, овец, коз. Кроме того, прорабатываются меры поддержки из местных бюджетов.

Автор: Владимирская служба новостей