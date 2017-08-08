Во Владимире состоится первый велофестиваль «Крути»

В День города, 26 августа во Владимире состоится первый велофестиваль «Крути». На одной площадке соберутся спортсмены и велолюбители, представители различных направлений велосипедного спорта и просто сторонников активного отдыха.

Участников ждет велопарад, соревнования, детские заезды, выставка необычных велосипедов, зрелищные трюки от райдеров, многообразные велосипедные направления и многое другое.

Фестиваль пройдет на площадке перед ЦУМом «Валентина». Начало в 11 утра.





Автор: Владимирская служба новостей