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Новости
08.08.2017 15:33

Во Владимире состоится первый велофестиваль «Крути»
В День города, 26 августа во Владимире состоится первый велофестиваль «Крути». На одной площадке соберутся спортсмены и велолюбители, представители различных направлений велосипедного спорта и просто сторонников активного отдыха.
Участников ждет велопарад, соревнования, детские заезды, выставка необычных велосипедов, зрелищные трюки от райдеров, многообразные велосипедные направления и многое другое. 
Фестиваль пройдет на площадке перед ЦУМом «Валентина». Начало в 11 утра. 


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Спорт
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