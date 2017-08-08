Пособие на рождение третьих и последующих детей получили около 7 тысяч человек

За первые полгода во Владимирской области пособие на рождение третьих и последующих детей получили около 7 тысяч человек.

Пособие выплачивается в размере величины прожиточного минимума, установленной в области на ребенка. В настоящий момент ежемесячная выплата составляет 8 тыс. 276 рублей.

Всего с начала реализации Указа Президента Российской Федерации выплату получили 9256 человек.

Автор: Владимирская служба новостей