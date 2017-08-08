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Новости
08.08.2017 15:23

Пособие на рождение третьих и последующих детей получили около 7 тысяч человек
За первые полгода во Владимирской области пособие на рождение третьих и последующих детей получили около 7 тысяч человек. 
Пособие выплачивается в размере величины прожиточного минимума, установленной в области на ребенка. В настоящий момент ежемесячная выплата составляет 8 тыс. 276 рублей. 
Всего с начала реализации Указа Президента Российской Федерации выплату получили 9256 человек. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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