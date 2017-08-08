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Новости
08.08.2017 12:02

Во Владимире может появиться Баталовский сад
Общественная палата города Владимира поддержала инициативу более 8 000 горожан о создании Баталовского сада, как символа благодарности великому актеру от земляков за великолепные роли.
Баталовский яблоневый сад предлагается заложить на площадке, ограниченной домами 88, 90 и 92 по улице Большая Московская.
Также предлагается рассмотреть вопрос о переименовании остановки общественного транспорта «Гостиница «Владимир» в «Баталовский сад».

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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