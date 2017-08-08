В 33 регионе под колеса авто попали два пешехода

Накануне в 33 регионе под колеса авто попали два пешехода. Первое ДТП произошло на улице Ноябрьская Владимира. БМВ-Х3 сбил 61-летнюю женщину. У пенсионерки - перелом ноги и вывих плеча, она была госпитализирована. А в Коврове легковушка совершила наезд на 41-летнего пешехода. Женщина переходила дорогу в неустановленном месте в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода. Пострадавшая получила небольшие ушибы.

Автор: Владимирская служба новостей