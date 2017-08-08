На 106 км трассы М-7 будет временно ограничено движение

На 106 км федеральной трассы М-7 «Волга» во Владимирской области будет временно ограничено движение. С 11 августа там начнется капремонт моста через реку Вольга.

Работы запланированы сначала на одной половине, затем — на другой. Сначала движение будет закрыто полностью по правой стороне дороги, по левой стороне, в зоне ремонтных работ, организовано по одной полосе в каждом направлении. Максимальная скорость движения на участке капитального ремонта — 50 км/ч.

Ограничение будет действовать до 30 октября 2018 года.

В ходе капитального ремонта моста дорожники полностью заменят балки пролетного строения, переустроят береговые и промежуточные опоры, мостовое полотно и тротуары, заменят деформационные швы. В результате увеличится грузоподъемность моста - будет обеспечен пропуск нагрузок А14 и НК-14, на объекте появится система водоотвода, новые лестничные сходы, оцинкованное барьерное и перильное ограждения.

ФКУ «Упрдор Москва – Нижний Новгород» просит автомобилистов с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанными с ограничением дорожного движения.

Автор: Владимирская служба новостей