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Новости
08.08.2017 09:56

В ДТП пострадали шестеро человек
В ДТП пострадали шестеро человек. Авария произошла накануне в Кольчугинском районе. По данным ГИБДД, водитель «Лады-2131», находясь  в состоянии алкогольного опьянения, на перекрестке врезался в «Ваз-2107», которая от удара опрокинулась и столкнулась с еще одной легковушкой. Виновник с места ДТП скрылся, но по пути автомобилист не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. 
В аварии пострадали шестеро человек, среди которых двое детей: 17-летняя девочка с травмой грудной клетки и открытой черепно-мозговой травмой была госпитализирована, в больницу также был доставлен 4-летний мальчик с сотрясением головного мозга и ушибом головы.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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