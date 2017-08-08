Самая дорогая вакансия августа во Владимире – главный технолог
Служба исследований HeadHunter составила список самых дорогих вакансий августа во Владимире. На первом месте - «главный технолог» с зарплатой до 150 тысяч рублей. В пятёрке актуальныхтакже «Разработчик SharePoint» (120 тысяч рублей), «Директор по PR и GR-кампаниям» (до 100 тысяч рублей), «Фронт-end программист» (100 тысяч рублей).
Средняя предлагаемая зарплата в июле-августе во Владимире и области - 30 тысяч рублей, при этом соискатели в среднем желали бы получать 30-40 тысяч рублей.
Львиную долю рынка вакансий во Владимире — 38% — занимает сфера «Продажи», ещё 16 процентов приходится на банковский сектор, а каждая восьмая вакансия размещается в профобласти «Производство». В пятёрку лидеров в структуре вакансий также вошли «Начало карьеры, студенты» (11%), «Рабочий персонал» (10%), «Медицина, фармацевтика» (9%), «Информационные технологии» (8%). Однако эксперты отмечают, что за год в сфере «Закупки» количество вакансий увеличилось на 179%, в сфере «Автомобильный бизнес» - на 202%, а в сфере «Страхование» и вовсе на 249%.
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