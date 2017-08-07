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Новости
07.08.2017 16:27

«Добросельский» приглашает на День парка
В предстоящее воскресенье, 13 августа парк «Добросельский» приглашает на праздничную программу «Добрый ясень». На сцене состоится большая концертная программа с участием творческих коллективов города, танцевальные мастер классы от школы танцев «Урбанакадемия» и представителей клуба Zumba Fitnes. Для самых маленьких гостей приготовлены веселые игры и конкурсы с участием аниматоров и ростовых кукол, так же у всех желающих будет возможность поучаствовать в увлекательной игре «Фотоохота» и получить призы от парка.
Кульминацией праздничной программы станет зажигательное выступление кавер-группы «УИКEND» и яркое фаер-шоу «Огненная стихия». А завершением вечера станет праздничная дискотека.
На протяжение всего дня будут работать аттракционы, прокат веломобилей, стрелковый тир, прокат электромобилей, а так же торговые точки с разнообразными угощениями.
Начало — в 11 утра. 


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Культура
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