«Добросельский» приглашает на День парка

В предстоящее воскресенье, 13 августа парк «Добросельский» приглашает на праздничную программу «Добрый ясень». На сцене состоится большая концертная программа с участием творческих коллективов города, танцевальные мастер классы от школы танцев «Урбанакадемия» и представителей клуба Zumba Fitnes. Для самых маленьких гостей приготовлены веселые игры и конкурсы с участием аниматоров и ростовых кукол, так же у всех желающих будет возможность поучаствовать в увлекательной игре «Фотоохота» и получить призы от парка.

Кульминацией праздничной программы станет зажигательное выступление кавер-группы «УИКEND» и яркое фаер-шоу «Огненная стихия». А завершением вечера станет праздничная дискотека.

На протяжение всего дня будут работать аттракционы, прокат веломобилей, стрелковый тир, прокат электромобилей, а так же торговые точки с разнообразными угощениями.

Начало — в 11 утра.





Автор: Владимирская служба новостей