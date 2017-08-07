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Новости
07.08.2017 16:22

#ЯлюблюВладимир
На странице администрации города Владимира в социальной сети «ВКонтакте» продолжается конкурс фоторабот #ЯлюблюВладимир.
Чтобы стать его участником, нужно сфотографироваться на фоне любимого места в городе, а затем выложить фотографию на своей странице в сети Вконтакте с хештегами #ЯлюблюВладимир или #Владимирэтомы, либо прислать фотографию напрямую в сообщения группы vk.me/vladimir_adm или загрузить в конкурсный альбом vk.cc/6WJ5YR
Также можно сопроводить фото небольшим комментарием. Авторы самых красивых и необычных фотографий получат призы от организаторов конкурса. Призы будут вручаться в рамках празднования Дня города Владимира, который состоится 26 августа.
Конкурс продлится до 15 августа. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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