#ЯлюблюВладимир

На странице администрации города Владимира в социальной сети «ВКонтакте» продолжается конкурс фоторабот #ЯлюблюВладимир.

Чтобы стать его участником, нужно сфотографироваться на фоне любимого места в городе, а затем выложить фотографию на своей странице в сети Вконтакте с хештегами #ЯлюблюВладимир или #Владимирэтомы, либо прислать фотографию напрямую в сообщения группы vk.me/vladimir_adm или загрузить в конкурсный альбом vk.cc/6WJ5YR

Также можно сопроводить фото небольшим комментарием. Авторы самых красивых и необычных фотографий получат призы от организаторов конкурса. Призы будут вручаться в рамках празднования Дня города Владимира, который состоится 26 августа.

Конкурс продлится до 15 августа.

Автор: Владимирская служба новостей