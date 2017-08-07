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Новости
07.08.2017 16:19

«Пластилиновое волшебство»
Завтра в Выставочном комплексе (ул.Большая Московская, д.59) откроется выставка учеников Школы пластилиновой живописи Михаила Ясеновца «Пластилиновое волшебство» (г.Волгоград).
На ней будут представлены работы ребят от 8 до 12 лет. На полотнах изображены герои мультфильмов, пейзажи, натюрморты и другие сюжеты.
Основатель школы - художник и инженер Михаил Ясеновец. С детства он занимался скульптурой, и примерно 40 лет назад начал рисовать пластилином. Михаил также является автором книги «Волшебство на кончиках пальцев. Как нарисовать картину пластилином». Это первое в мире издание, столь широко рассматривающее вопросы живописи в этой технике.
Выставка продлится до 8 сентября. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Культура
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