«Пластилиновое волшебство»

Завтра в Выставочном комплексе (ул.Большая Московская, д.59) откроется выставка учеников Школы пластилиновой живописи Михаила Ясеновца «Пластилиновое волшебство» (г.Волгоград).

На ней будут представлены работы ребят от 8 до 12 лет. На полотнах изображены герои мультфильмов, пейзажи, натюрморты и другие сюжеты.

Основатель школы - художник и инженер Михаил Ясеновец. С детства он занимался скульптурой, и примерно 40 лет назад начал рисовать пластилином. Михаил также является автором книги «Волшебство на кончиках пальцев. Как нарисовать картину пластилином». Это первое в мире издание, столь широко рассматривающее вопросы живописи в этой технике.

Выставка продлится до 8 сентября.

Автор: Владимирская служба новостей