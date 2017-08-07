В Коврове перед судом предстанет мошенница

В Коврове перед судом предстанет мошенница. По данным следствия, женщина пришла к пенсионеру и под видом сотрудницы районной электросетевой службы, проникла в дом. Под предлогом пересчета сумм, она попросила мужчину предоставить ей квитанции коммунальных платежей. Когда он вышел из комнаты, женщина нашла и похитила более 31 тысячи рублей, после чего скрылась.

Спустя время воровку удалось задержать. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Похищенные денежные средства изъяты и возвращены пенсионеру.

Автор: Владимирская служба новостей