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Новости
07.08.2017 16:14

В Коврове перед судом предстанет мошенница
В Коврове перед судом предстанет мошенница. По данным следствия, женщина пришла к пенсионеру и под видом сотрудницы районной электросетевой службы, проникла в дом. Под предлогом пересчета сумм, она попросила мужчину предоставить ей квитанции коммунальных платежей. Когда он вышел из комнаты, женщина нашла и похитила более 31 тысячи рублей, после чего скрылась. 
Спустя время воровку удалось задержать. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Похищенные денежные средства изъяты и возвращены пенсионеру. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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