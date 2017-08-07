Избирком Владимирской области зарегистрировал 512 кандидатов

Председатель регионального Избиркома Вадим Минаев подвел итоги этапа выдвижения и регистрации кандидатов на выборах в органы местного самоуправления Владимирской области.

Он сообщил, что процесс регистрации кандидатов завершился 4 августа. Избирательные комиссии зарегистрировали 512 человек. Из них 44 самовыдвиженца, 468 – от избирательных объединений. 201 - от партии «Единая Россия», 178 – от ЛДПР, 57 – от КПРФ, 26 – от партии «Справедливая Россия», 3 – от партии «Яблоко», 2 – от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», 1 – от партии «Российский общенародный союз».

Самая высокая конкуренция ожидается на дополнительных выборах депутата СНД г. Владимира - семь человек на место по итогам регистрации, в Гусь-Хрустальном на выборах главы города зарегистрировано 6 человек. В трех округах выборы пройдут на безальтернативной основе. По одному кандидату зарегистрировано в округе № 16 на выборах депутатов СНД города Александров, а также в округах № 10 на выборах депутатов СНД Головинского и Мошокского сельских поселений Судогодского района.

В двух случаях комиссии приняли решение об отказе в регистрации кандидатов из-за ошибок в документах. Не зарегистрированы кандидаты, выдвинутые в порядке самовыдвижения на дополнительных выборах депутатов СНД города Гусь-Хрустальный и Следневского сельского поселения Александровского района. Выбыли после регистрации 4 человека.

Вадим Минаев обратил внимание на уменьшение числа кандидатов, имеющих погашенную судимость. Ее указали 6 человек, все они зарегистрированы.

Также он рассказал об использовании в единый день голосования новых информационных технологий. QR-код для ускоренного ввода данных протоколов УИК об итогах голосования в ГАС «Выборы будет применяться на 174 из 175 избирательных участков региона. Это позволит увеличить скорость передачи сведений, а также исключить ошибки, допускаемые при подсчете голосов.

Напомним, 10 сентября во Владимирской области пройдут 34 избирательные кампании, 33 из них – по выборам депутатов представительных органов муниципальных образований, одна – по выборам главы города Гусь-Хрустальный. Будет замещаться 201 мандат.





Автор: Владимирская служба новостей