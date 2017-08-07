Шестая смена «Территории смыслов» объединила политологов и социологов

В Камешковском районе стартовала шестая смена Всероссийского молодёжного форума «Территория смыслов на Клязьме». Её участниками стали порядка 1000 молодых политологов и социологов. Их ждет насыщенная программа, тренинги, дебаты и мастер-классы.

Ожидается, что в смене примут участие Министр иностранных дел России Сергей Лавров, председатель совета директоров Экспертного института социальных исследований Андрей Шутов, председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин, генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Фёдоров, директор проектов Фонда «Общественное мнение» Лариса Паутова.

В рамках смены также пройдет конкурс молодёжных проектов. Традиционно авторы лучших проектов получат финансовую поддержку. Суммы грантов составляют 100, 200 и 300 тысяч рублей.





Автор: Владимирская служба новостей