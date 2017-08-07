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Новости
07.08.2017 16:06

Владимирские спортсмены вернулись с победой
Владимирские спортсмены вернулись с победой с чемпионата Европы по спортивному ориентированию в велокроссовых дисциплинах, который прошёл в городе Орлеан (Франция). В составе сборной команды России за победу боролись два представителя области: заслуженные мастера спорта России Ольга Шипилова-Виноградова и Антон Фолифоров. 
Ольга Шипилова-Виноградова с первых метров захватила лидерство и одержала уверенную победу на 40-километровой дистанции в дисциплине «Велокросс-лонг»: отрыв от второго места составил около 4 минут.
Антон Фолифоров завоевал серебряную медаль Чемпионата Европы в дисциплине «Велокросс-эстафета». В составе сборной команды России он уверенно лидировал на протяжении всего первого этапа и передал эстафету одним из первых. В результате упорной борьбы российские спортсмены уступили на финише сборной Чехии всего 1 секунду.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Спорт
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