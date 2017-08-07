После реставрации и модернизации Гороховецкий железнодорожный вокзал должен стать современным логистическим центром в облике станции 19-го века.
Вокзал в Гороховце имеет богатую историю. Этот объект был спроектирован в 1860 году, а свой первый поезд станция приняла в августе 1862-го. Это был целый комплекс - технические постройки, депо с ремонтными мастерскими, водонапорная башня, водокачка, пристанционный поселок из нескольких домов. В начале ХХ века была выстроена часовня в память посещения станции в 1896 году императором Николаем II. Благодаря найденным историческим документам, здание вокзала с полуторавековой историей можно восстановить в первоначальном виде.
Реставрационные работы уже ведутся под постоянным контролем руководства РЖД. В еженедельном режиме на объекте происходят встречи специальной рабочей группы с привлечением экспертов и представителей администрации Гороховецкого район.
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