Владимир – культурная столица Чемпионата мира по футболу-2018

В Великом Новгороде состоялась презентация проекта «Владимир – культурная столица Чемпионата мира по футболу-2018». В его рамках предполагается создание единого событийного календаря, объединяющего разнообразные крупнейшие фестивали, праздники и спортивные мероприятия в городах области – Суздале, Гороховце, Александрове и Муроме. Кроме того, в центре Владимира будут организованы постоянно действующие интерактивно-развлекательные площадки, украшенные символикой Чемпионата.

Губернатор Светлана Орлова подчеркнула, что Владимирская земля обладает богатейшим историческим наследием, что привлекает туристов из разных стран мира и других регионов страны. При этом 33-ий регион находится на пересечении основных транспортных магистралей, связывающих города, где пройдут матчи Чемпионата мира-2018. Все это, уверена Губернатор, создает предпосылки для реализации проекта, ставящего целью представить Россию как открытую, гостеприимную и хлобосольную «хозяйку» мирового футбольного первенства – страну великой культуры, великих традиций и великих спортивных достижений.

Автор: Владимирская служба новостей