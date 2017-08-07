В Судогодском районе утонул 8-летний мальчик

В Судогодском районе утонул 8-летний мальчик. Трагедия произошла на минувшей неделе. По данным следствия, 4 августа семья из трех человек вместе с друзьями приехала на берег реки Судогда. Однако место это запрещено для купания. Между тем, несмотря на запреты, мужчина вместе с детьми пошел к реке. 8-летний мальчик стоял в воде недалеко от берега, а 10-летняя девочка решила искупаться. Но, заплыв далеко, она стала тонуть. Мужчина бросился ее спасать, а своего сына оставил в итоге без присмотра. Когда все вернулись на берег, мальчика там не было. Его тело было найдено в воде спустя несколько часов. Есть версия, что его снесло сильным течением.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Отметим, это уже четвертый погибший ребенок в этом сезоне.

Автор: Владимирская служба новостей