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Новости
07.08.2017 12:42

Руководство Владимирской и Новгородской областей обсудили сферы сотрудничества
Руководство Владимирской и Новгородской областей обсудили сферы сотрудничества. В частности, намечено развитие партнёрских взаимоотношений в торгово-экономической, научно-технической, социальной, культурной сферах. 
На данный момент между регионами налажен товарооборот. Из Новгородской области предприятия Владимирской области ввозят мясо птицы, безалкогольные напитки, пиво, станки для деревообработки, бумагу, пиломатериалы и удобрения. Наши предприятия в больших объемах поставляют в 53-регион колбасные изделия, мясные полуфабрикаты, кондитерские изделия, кофе, ткани, кровельные рулонные материалы и стальные трубы. 
В ближайшей перспективе ключевыми сферами для сотрудничества могут стать машиностроение, фармацевтика, производство продуктов питания и туризм.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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