Руководство Владимирской и Новгородской областей обсудили сферы сотрудничества

Руководство Владимирской и Новгородской областей обсудили сферы сотрудничества. В частности, намечено развитие партнёрских взаимоотношений в торгово-экономической, научно-технической, социальной, культурной сферах.

На данный момент между регионами налажен товарооборот. Из Новгородской области предприятия Владимирской области ввозят мясо птицы, безалкогольные напитки, пиво, станки для деревообработки, бумагу, пиломатериалы и удобрения. Наши предприятия в больших объемах поставляют в 53-регион колбасные изделия, мясные полуфабрикаты, кондитерские изделия, кофе, ткани, кровельные рулонные материалы и стальные трубы.

В ближайшей перспективе ключевыми сферами для сотрудничества могут стать машиностроение, фармацевтика, производство продуктов питания и туризм.

Автор: Владимирская служба новостей