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Новости
07.08.2017 11:51

В Коврове установят памятник мотоциклу
В Коврове установят памятник мотоциклу, сообщают местные СМИ. "Ковровец" займёт место на постаменте около Октябрьского рынка. А вот какая именно модель мотоцикла станет памятником, пока неизвестно.
Преобразится и территория самого рынка. Здесь будет стоянка для автотранспорта, а напротив дома № 33 – пешеходное пространство для прогулок, зелёная зона, лавочки и урны, небольшой яблоневый сад, цветники, деревья и кусты. 


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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