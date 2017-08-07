В Коврове установят памятник мотоциклу

В Коврове установят памятник мотоциклу, сообщают местные СМИ. "Ковровец" займёт место на постаменте около Октябрьского рынка. А вот какая именно модель мотоцикла станет памятником, пока неизвестно.

Преобразится и территория самого рынка. Здесь будет стоянка для автотранспорта, а напротив дома № 33 – пешеходное пространство для прогулок, зелёная зона, лавочки и урны, небольшой яблоневый сад, цветники, деревья и кусты.





Автор: Владимирская служба новостей