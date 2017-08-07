В больницах региона появятся Книги жалоб

До середины августа этого года в медицинских учреждениях Владимирской области появятся Книги жалоб и предложений. Отзывы пациентов позволят выявлять причины обращений и наиболее острые проблемы здравоохранения, требующие безотлагательного решения.

Книги жалоб будут размещены в наиболее доступных местах больниц. Кроме того, появятся ответственные лица для осуществления контроля за своевременным рассмотрением и исполнением обращений.

Информация, поступающая от граждан, будет регулярно анализироваться. Полученные данные помогут руководству департамента здравоохранения администрации Владимирской области и медицинских организаций принимать соответствующие управленческие решения.

Автор: Владимирская служба новостей