6+

Рубрики
Фотоальбом
День семьи, любви и верности в Муроме
Голосование
Довольны ли Вы своей работой?
1. Да
2. Нет, планирую менять
3. Мне все равно
4. Я не работаю
5. Я бизнесмен
архив опросов

Яндекс.Метрика

Новости
07.08.2017 09:52

В больницах региона появятся Книги жалоб
До середины августа этого года в медицинских учреждениях Владимирской области появятся Книги жалоб и предложений. Отзывы пациентов позволят выявлять причины обращений и наиболее острые проблемы здравоохранения, требующие безотлагательного решения.
Книги жалоб будут размещены в наиболее доступных местах больниц. Кроме того, появятся ответственные лица для осуществления контроля за своевременным рассмотрением и исполнением обращений.
Информация, поступающая от граждан, будет регулярно анализироваться. Полученные данные помогут руководству департамента здравоохранения администрации Владимирской области и медицинских организаций принимать соответствующие управленческие решения.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
« назад

© 2002-2017 сетевое издание "Владимирская служба новостей".

Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.

© 2011 Создание сайта — Реарт
Разделы сайта
Новости
Спорт