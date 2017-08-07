Обрушение надземного пешеходного моста. Новые подробности

Стали известны новые подробности ДТП, произошедшего накануне в Вязниковском районе. Напомним, на трассе М-7 «Волга» обрушился надземный пешеходный переход. По данным пресс-службы регионального Управления МВД, стрела автомобиля-манипулятора задела конструкцию надземного моста, что привело к его обрушению на проезжую часть дороги. После чего в упавшую конструкцию врезался грузовик и мотоцикл. Пострадали оба водителя, они были госпитализированы.

В настоящее время обстоятельства дорожно-транспортного происшествия уточняются. Сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством.В отношении водителя, управлявшего автомобилем-манипулятором, составлен протокол по ст. 12.33 КоАП РФ «Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений» и вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования по ст. 12.24 КоАП РФ «Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего».

Автор: Владимирская служба новостей