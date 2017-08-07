Россияне смогут увидеть багровую Луну

Сегодня вечером россияне смогут увидеть на небе необычное зрелище — багровую Луну. Спутник изменит свой цвет во время частичного затмения. От его поверхности будет отражаться только часть спектра солнечного света. Природное явление можно будет наблюдать с 20:30 до 22:30. Ученые также напоминают, что в ночь с 12 на 13 августа можно увидеть наибольшее количество «падающих звезд»: именно на эту ночь приходится максимум активности метеорного потока Персеиды.

Автор: Владимирская служба новостей