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Новости
07.08.2017 09:41

Россияне смогут увидеть багровую Луну
Сегодня вечером россияне смогут увидеть на небе необычное зрелище — багровую Луну. Спутник изменит свой цвет во время частичного затмения. От его поверхности будет отражаться только часть спектра солнечного света. Природное явление можно будет наблюдать с 20:30 до 22:30. Ученые также напоминают, что в ночь с 12 на 13 августа можно увидеть наибольшее количество «падающих звезд»: именно на эту ночь приходится максимум активности метеорного потока Персеиды.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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