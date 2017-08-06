Парк города Радужный меняется к лучшему

Парк города Радужный меняется к лучшему. Его благоустройство осуществляется в рамках программы «Формирование современной городской среды на территории муниципальных образований Владимирской области в 2017 году».

В конце июля в городском парке появились яркие фигуры любимых героев мультфильмов: Почтальон Печкин с котом Матроскиным и Заяц с Волком из мультфильма «Ну, погоди!». Композиции произведены в городе Кропоткине Краснодарского края. 1 августа в парке были установлены новые лавочки и урны. Также здесь появятся ещё 4 дивана с бетонным основанием, которые будут удобны для взрослых. Кроме того, начаты работы по монтажу детской игровой спортивной площадки, на которой разместятся лабиринт, песочница, лазы и даже летательные аппараты – вертолёт и самолёт.

Закончить реализацию проекта, общая стоимость которого составит около 908 тысяч рублей, планируется до 20 августа.

Автор: Владимирская служба новостей