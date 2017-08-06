На трассе М-7 "Волга" рухнул надземный пешеходный мост

На трассе М-7 "Волга" в Вязниковском районе рухнул надземный пешеходный мост. Как сообщает ТАСС, обрушение произошло из-за строительного крана, который задел конструкцию.

Во время ЧП на переходе были люди. Пострадал один человек. Также травмы получил водитель, машина которого задело упавшей конструкцией.

Сейчас трасса полностью перекрыта. Сотрудники экстренных служб демонтируют и убирают с дороги упавшие сооружение. Подробности случившегося устанавливаются.





Автор: Владимирская служба новостей