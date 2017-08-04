Врачу вынесен приговор за смерть ребенка

Педиатру скорой помощи из Мурома вынесен приговор за гибель ребёнка. По информации прокуратуры, врач не оценила серьезность состояния задыхавшейся девочки, в итоге малышка умерла по дороге в больницу. Как установило следствие, отправляясь на вызов, врач не взяла с собой необходимую аппаратуру. Кроме того, женщина, узнав об отсутствии бензина в машине скорой помощи, распорядилась сначала проехать на заправку. В результате к маленькому пациенту медики приехали почти через час.

Суд назначил обвиняемой наказание в виде лишения свободы сроком на 1,5 года.

Автор: Владимирская служба новостей