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Новости
04.08.2017 16:00

Врачу вынесен приговор за смерть ребенка
Педиатру скорой помощи из Мурома вынесен приговор за гибель ребёнка. По информации прокуратуры, врач не оценила серьезность состояния задыхавшейся девочки, в итоге малышка умерла по дороге в больницу. Как установило следствие, отправляясь на вызов, врач не взяла с собой необходимую аппаратуру. Кроме того, женщина, узнав об отсутствии бензина в машине скорой помощи, распорядилась сначала проехать на заправку. В результате к маленькому пациенту медики приехали почти через час. 
Суд назначил обвиняемой наказание в виде лишения свободы сроком на 1,5 года.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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