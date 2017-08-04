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Новости
04.08.2017 15:34

Благоустроительные «премьеры» - ко Дню города
Ко Дню города во Владимире будет открыт ряд проектов. В частности, в конце августа реконструируют сквер за Городским дворцом культуры. На пешеходной улице Георгиевской откроется музей «Старая аптека» с экспозицией о провизорском деле, залом для дегустации травяных настоев, художественной выставкой и другими экспонатами в формате одной из старейших аптек России.
Также завершится строительство конференц-холла для юннатов в Патриаршем саду, будут созданы Спортивный сквер на ул. Стрелецкой с фан-зоной для просмотра матчей предстоящего чемпионата мира по футболу, сквер в Перекопском городке и реконструирован сквер вдоль бульвара на ул. 850-летия города Владимира.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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