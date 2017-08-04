6+

Рубрики
Фотоальбом
День семьи, любви и верности в Муроме
Голосование
Довольны ли Вы своей работой?
1. Да
2. Нет, планирую менять
3. Мне все равно
4. Я не работаю
5. Я бизнесмен
архив опросов

Яндекс.Метрика

Новости
04.08.2017 15:30

Сквер на ул. 850-летия Владимира ждет реконструкция
Сквер на ул. 850-летия Владимира ждет реконструкция. По проекту здесь появятся мощеные дорожки, цветочные клумбы, новое освещение и скамейки для отдыха, а хаотичную уличную торговлю переведут в стилизованный павильон. 
Сквер будет состоять из трех условных зон: для отдыха, активной и транзитной. В нем оборудуют сцену для уличных концертов и праздников, для детей сделают современный игровой комплекс, а кустарники и деревья инвентаризируют и облагородят. Торговый павильон установят с примыканием к подземному переходу на улице Горького так, чтобы он конструктивно защитил лестницу от дождя и снега. 
Движение транспорта вдоль сквера ограничат, а парковать машины предлагают вдоль проезжей части соседней улицы Тракторной.
Кроме того, вместо стелы, установленной в начале сквера в честь Владимирского тракторного завода, поставят современную конструкцию, на которой отобразят историю сквера и всего микрорайона, сформированного при участии ВТЗ. 


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
« назад

© 2002-2017 сетевое издание "Владимирская служба новостей".

Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.

© 2011 Создание сайта — Реарт
Разделы сайта
Новости
Спорт