Сквер на ул. 850-летия Владимира ждет реконструкция

Сквер на ул. 850-летия Владимира ждет реконструкция. По проекту здесь появятся мощеные дорожки, цветочные клумбы, новое освещение и скамейки для отдыха, а хаотичную уличную торговлю переведут в стилизованный павильон.

Сквер будет состоять из трех условных зон: для отдыха, активной и транзитной. В нем оборудуют сцену для уличных концертов и праздников, для детей сделают современный игровой комплекс, а кустарники и деревья инвентаризируют и облагородят. Торговый павильон установят с примыканием к подземному переходу на улице Горького так, чтобы он конструктивно защитил лестницу от дождя и снега.

Движение транспорта вдоль сквера ограничат, а парковать машины предлагают вдоль проезжей части соседней улицы Тракторной.

Кроме того, вместо стелы, установленной в начале сквера в честь Владимирского тракторного завода, поставят современную конструкцию, на которой отобразят историю сквера и всего микрорайона, сформированного при участии ВТЗ.





Автор: Владимирская служба новостей