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Новости
04.08.2017 15:14

Авиасообщение между Владимиром и Питером возобновлено
Сегодня во Владимир прибыл пассажирский лайнер из Санкт-Петербурга компании «Комиавиатранс». Полеты осуществляет 50-местный самолет бразильского производства «Embraer 145». Он может выполнять полеты дальностью до 3000 км на высоте до 11 км со скоростью 850-900 км/ч. Время в пути - 1 час 20 минут. Стоимость билета - 4674 рубля. Пока полеты будут один раз в неделю по пятницам, а с конца октября - возможно уже два раза в неделю. В перспективе, если авиаперевозки будут пользоваться популярностью у жителей Владимирской области, то компания-перевозчик готова открыть и другие авиамаршруты. 
А сегодня пассажирами обратного рейса в северную столицу стала, в том числе, делегация Владимирской области во главе с Губернатором Светланой Орловой, которая отправилась через Санкт-Петербург в Великой Новгород. Там в эти выходные пройдут дни Владимирской области.


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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