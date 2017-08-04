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Новости
04.08.2017 13:18

Пляжный футбол в Судогодском районе
В предстоящие выходные в Судогодском районе пройдет турнир за Открытый Кубок любительской лиги пляжного футбола. В этот раз в нем примут участие 16 команд из Владимира, Судогды, Радужного, Гусь-Хрустального, Москвы, Красногорска и других городов и поселков:

"Фиорентина" г.Москва 
"Динамит" г.Москва 
"АРС" г.Москва 
"Легион" г.Красногорск (Мос.обл.)
"ГлавСтрой" г.Москва 
"Дельта" г.Владимир 
"БМ-Владимир" г.Владимир 
"Варяг" г.Радужный 
"Порецкое" Суздальский район 
"Эверест" Гусь-Хрустальный район 
"Гусь-Химик" г.Гусь-Хрустальный 
"Эстакада" г.Гусь-Хрустальный 
"Горняк" Судогодский район 
"Центр" Судогодский район 
"Посадка" г.Судогда 
Ск "Ильино"

Открытие турнира запланировано на 11-30. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Спорт
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