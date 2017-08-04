Пляжный футбол в Судогодском районе

В предстоящие выходные в Судогодском районе пройдет турнир за Открытый Кубок любительской лиги пляжного футбола. В этот раз в нем примут участие 16 команд из Владимира, Судогды, Радужного, Гусь-Хрустального, Москвы, Красногорска и других городов и поселков:





"Фиорентина" г.Москва

"Динамит" г.Москва

"АРС" г.Москва

"Легион" г.Красногорск (Мос.обл.)

"ГлавСтрой" г.Москва

"Дельта" г.Владимир

"БМ-Владимир" г.Владимир

"Варяг" г.Радужный

"Порецкое" Суздальский район

"Эверест" Гусь-Хрустальный район

"Гусь-Химик" г.Гусь-Хрустальный

"Эстакада" г.Гусь-Хрустальный

"Горняк" Судогодский район

"Центр" Судогодский район

"Посадка" г.Судогда

Ск "Ильино"





Открытие турнира запланировано на 11-30.

Автор: Владимирская служба новостей