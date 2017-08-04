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04.08.2017 13:18
Пляжный футбол в Судогодском районе
В предстоящие выходные в Судогодском районе пройдет турнир за Открытый Кубок любительской лиги пляжного футбола. В этот раз в нем примут участие 16 команд из Владимира, Судогды, Радужного, Гусь-Хрустального, Москвы, Красногорска и других городов и поселков:
"Фиорентина" г.Москва
"Динамит" г.Москва
"АРС" г.Москва
"Легион" г.Красногорск (Мос.обл.)
"ГлавСтрой" г.Москва
"Дельта" г.Владимир
"БМ-Владимир" г.Владимир
"Варяг" г.Радужный
"Порецкое" Суздальский район
"Эверест" Гусь-Хрустальный район
"Гусь-Химик" г.Гусь-Хрустальный
"Эстакада" г.Гусь-Хрустальный
"Горняк" Судогодский район
"Центр" Судогодский район
"Посадка" г.Судогда
Ск "Ильино"
Открытие турнира запланировано на 11-30.
Автор: Владимирская служба новостей