Под угрозой отключения газа житель Юрьевца выплатил более 100 тысяч долга

Перспектива остаться без «голубого топлива» заставила хозяев частного дома в поселке Юрьевец заплатить крупную сумму в счет погашения просроченной задолженности за газ.

Жители не платили несколько лет. За это время сумма долга превысила 100 тысяч рублей. На предупреждения газовиков они не реагировали. И даже когда суд вынес решение о расторжении договора с газоснабжающей организацией, жильцы отказывались допустить специалистов в дом, чтобы отключить газ, заявляя, что долг будет погашен в самое ближайшее время.

Попасть внутрь газовикам удалось только в сопровождении судебных приставов, которые и вручили неплательщикам уведомление о накопленных долгах и скором отключении от системы газоснабжения. Хозяевам была дана неделя на то, чтобы расплатиться с долгами, что они и поспешили сделать. В кассу ООО «Газпром межрегионгаз Владимир» поступила сумма в размере более 100 тысяч рублей.

Автор: Владимирская служба новостей