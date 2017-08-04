День физкультурника - в новом формате

День физкультурника - в новом формате. В городской администрации презентовали программу большого спортивного праздника, который состоится на следующей неделе и вполне может претендовать на звание «малых Олимпийских игр».

Стартует праздник зажжения настоящего олимпийского огня. В этом году почётную миссию выполнит победитель XXIII сурдолимпийских игр в греко-римской борьбе - Мартин Алексанов.

В течение дня гостей ждут показательные выступления от спортивных школ города, велоквест, мастер-классы от футболистов, эстафета по бегу среди воспитанников детсадов и соревнования для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. Также будет возможность сдать нормативы ГТО, посостязаться в смешанных единоборствах, шашках и шахматах, принять участие в росписи футбольных мячей и даже пробить пенальти вратарю «Торпедо».

Кроме того, одним из самых масштабных мероприятий станут «Богатырские игры». В силовом турнире сразятся 6 команд: представители Крыма, Тулы, Саратова, Москвы области и Владимира.

Зрители также увидят выступления борцов традиционных русских видов — на кушаках, на поясах, «за вороток».

Итак, День физкультурника пройдет 12 августа на стадионе «Лыбедь». Начало — в 13.00.

Автор: Владимирская служба новостей