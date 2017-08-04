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Новости
04.08.2017 12:19

«Территория смыслов на Клязьме» принимает 6 смену
Завтра стартует шестая смена Всероссийского молодёжного образовательного форума «Территория смыслов на Клязьме». Её участниками станут порядка 1000 молодых политологов и социологов из всех регионов России.
Их ждет насыщенная образовательная программа, тренинги, дебаты и мастер-классы. В рамках смены также пройдет конкурс молодёжных проектов. Традиционно авторы лучших проектов получат финансовую поддержку на реализацию своих идей. Суммы грантов в этом году составляют 100, 200 и 300 тысяч рублей.
Напомним, Всероссийский молодёжный образовательный форум «Территория смыслов на Клязьме» проходит во Владимирской области с 27 июня по 20 августа. В этом году запланировано проведение 7 тематических смен. Организатором форума выступает Федеральное агентство по делам молодежи.


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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