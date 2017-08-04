Полина Касаткина вошла в число победителей Всероссийского конкурса молодёжных проектов

Полина Касаткина из Владимира вошла в число 17 участников форума «Территория смыслов на Клязьме», ставших победителями Всероссийского конкурса молодёжных проектов. Его итоги были подведены накануне на церемонии закрытия смены молодых парламентариев и политических лидеров, в которой приняли участие 1000 представителей всех регионов страны.

Сразу два проекта получили сертификаты на сумму в 300 тысяч рублей, ещё 8 проектов — на 200 тысяч рублей и 7 проектов — на 100 тысяч рублей.

Председатель Молодежной думы при Законодательном Собрании Владимирской области Полина Касаткина предложила провести Молодёжный парламентский саммит «Политический рубеж» для представителей регионов ЦФО. Предполагается, что двухдневная программа саммита будет состоять из пленарных заседаний, конвейера проектов на тему «Историческая память: миф или реальность?», дискуссионной и культурной программ. Мероприятие планируется провести в апреле 2018 года. На реализацию своего проекта Полина получила сертификат на 200 тысяч рублей.

Ключевой на «политической» неделе «Территории смыслов-2017» стала тема счастья. Почетными гостями форума в рамках смены молодых парламентариев и политических лидеров стали начальник Управления Президента по внутренней политике Андрей Ярин, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова, секретарь генсовета «Единой России» Сергей Неверов, а также лидеры думских фракций — Владимир Васильев («Единая Россия»), Геннадий Зюганов (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР) и Сергей Миронов («Справедливая Россия»).

Автор: Владимирская служба новостей